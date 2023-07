Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Über 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag um 18:45 Uhr kam es in der Schwimmbadstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Aufgrund der Verkehrssituation musste eine 52-jährigen Opel-Fahrerin verkehrsbedingt halten. Eine 60-Jährige Peugeot-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr der Opel-Fahrerin hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf einen davorstehenden Smart aufgeschoben. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden sämtlicher Fahrzeuge wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen der fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell