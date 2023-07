Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Rettungswagen, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochabend, gegen 20.05 Uhr, im Kreuzungsbereich Banater Straße / Ilvesheimer Straße in Mannheim-Feudenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen. Der Rettungswagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn unterwegs war, kollidierte mit einer 70-jährigen Autofahrerin, die aus Richtung Ilvesheim mit ihrem VW in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Auto nach links in Richtung einer Verkehrsinsel abgewiesen und prallte dort gegen einen Ampelmast. Ein dort wartender 17-jähriger Fahrradfahrer konnte sich geistesgegenwärtig durch einen Sprung von seinem Fahrrad retten und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein 58-jähriger Notfallsanitäter wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Autofahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Die Kreuzung war wegen der Unfallaufnahme bis etwa 22.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang haben die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim aufgenommen.

