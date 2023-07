Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin nach Abbiegefehler geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstag fuhr um kurz vor 9 Uhr ein 71-Jähriger mit seinem E-Bike auf der Einbahnstraße zwischen H1 und H2, als er von einem schwarzen Fiat überholt wurde. Plötzlich bog das Auto in die Straße zwischen G2 und H2 ab, ohne aber auf den Radfahrer zu achten. Der so Geschnittene musste stark abbremsen, um im letzten Augenblick einen Zusammenstoß mit dem Fiat zu verhindern. Der 71-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Eine Behandlung des Seniors im Krankenhaus war aber nicht von Nöten. Sein E-Bike blieb ohne Schaden. Die Fiat-Fahrerin fuhr weiter ohne ihren Warte- und Feststellungspflichten nachzukommen.

Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine blonde Frau handeln, die einen schwarzen Fiat-Kleinwagen fuhr.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Unfallflucht ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-3301-0, zu melden.

