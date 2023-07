Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet - zwei verletzte Personen - weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Um einem in einer Einsatzfahrt befindlichem Rettungswagen in der Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen Platz zu schaffen, wechselte eine 64-jährige Pkw-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierdurch fühlte sich ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer womöglich gestört und hupte die Frau mehrfach an. Nachdem der Rettungswagen die Rettungsgasse passierte, überholte der unbekannte Fahrer die 64-Jährige und bremste diese bis zum Stillstand aus. Durch das plötzliche und abrupte Abbremsen gelang es einer dahinter befindlichen 29-jährigen Motorradfahrerin trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen und kollidierte folglich dem Pkw der 64-Jährigen. Die 29-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen an der Schulter zu. Ein Rettungswagen brachte die Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw sowie das Motorrad beschädigt. Die auslaufenden Betriebsstoffe des Motorrads wurden auf der Fahrbahn durch die Feuerwehr beseitigt. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit Heidelberger Zulassung handeln.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder zur Identifizierung beitragen können, sich unter der Telefonnummer: 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell