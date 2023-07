Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich an zwei Tagen hintereinander wurde ein 49-Jähriger dabei beobachtet, wie er bereits am Montag ein Einkaufsgeschäft in der Kurpfalzstraße betrat und ein Ladekabel für E-Autos sowie mehrere Wasserflaschen an sich nahm und sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernte. Am darauffolgenden Tag, um 11 Uhr, begab sich der Mann erneut in das Einkaufsgeschäft und entwendete erneut mehrere PET Flaschen. Nachdem der Mann das Einkaufsgeschäft verlassen hatte, leerte dieser die Flaschen vollständig aus, um diese anschließend im Pfandautomaten abzugeben. Durch einen Mitarbeiter des Supermarkts wurde der Mann auf den Diebstahl angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 49-Jährige muss sich nun wegen Diebstahl in zwei Fällen verantworten. Der Diebstahlschaden liegt insgesamt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell