Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere tausend Euro Diebstahlschaden nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 01:00 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dononstraße. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand hebelte die Täterschaft gewaltsam die Balkontür auf und gelangte so in das Innere der Wohnung. Nachdem sich die Unbekannten eine Spiegelreflexkamera, ein Kulturbeutel, Goldschmuck und einen Bargeldbetrag aneignete, flüchtete diese über die Balkontür in unbekannte Richtung. An der Balkontür entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Diebstahlschaden befindet sich nach derzeitigen Ermittlungen im niedrigen fünfstelligen Bereich

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahl aufgenommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/ 174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell