POL-MA: Heidelberg: E-Scooter zerkratzt geparktes Auto - Unfallflucht

Heidelberg (ots) - Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Radfahrer auf der Montpellierbrücke in Richtung Heidelberg. Da er an der Kreuzung in die Lessingstraße Richtung Hauptbahnhof abbiegen wollte, musste er aufgrund der roten Lichtzeichenanlage an der Kreuzung anhalten. Ein bislang unbekannter Autofahrer hinter ihm begann zu hupen, stieg aus, ...

mehr