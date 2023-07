POL-MA: Heidelberg: Bislang unbekanntes Männertrio beleidigen Theatergruppe auf Karlsplatz - Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in Wiesloch aus zwei in der Straße In den Weinäckern geparkten LKW Dieselkraftstoff in einem Gesamtvolumen von über 1.000 Litern. Hierfür wurden die verschlossenen Tankdeckel der LKW auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Die Tat lässt sich auf einen Zeitraum von Dienstag 19.45 Uhr bis Mittwoch 04.30 Uhr ...

