POL-MA: Sinsheim-Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall nach Blitzeinschlag

Sinsheim-Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 23 Uhr ging am Dienstag bei der Polizei die Mitteilung über einen in Flammen stehenden Trafo-Turm bei einem Bauernhof in der Nähe von Sinsheim-Weiler ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug dort der Blitz ein, welcher das Dach des Gebäudes in Brand setzte. Auf Grund der Stromleitungen ließ die Feuerwehr das Feuer kontrolliert abbrennen und verhinderte eine Ausbreitung des Brandes. Verletzt wurde niemand, aber in den Ortsteilen Hilsbach, Weiler und Reihen kam es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung, welche um kurz nach Mitternacht wieder behoben werden konnte.

Die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt.

