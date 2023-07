Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Einfamilienhaus in Brand - Einsatzmaßnahmen abgeschlossen, Verkehrssperrungen sind aufgehoben PM Nr. 3

Eppelheim (ots)

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Eppelheim in der Seestraße sind alle Einsatzmaßnahmen vor Ort abgeschlossen, die Straßensperrungen sind aufgehoben, somit kann die Seestraße wieder befahren werden.

