BPOL NRW: Dank aufmerksamer Zeugen - Bundespolizei nimmt Fahrraddieb hoch

Bielefeld (ots)

Mit zwei Fahrrädern, die er zuvor am Bahnhof Sennestadt gestohlen hatte, ist ein 35-Jähriger am Freitagmorgen (3. Februar) in einen Zug zum Hauptbahnhof Bielefeld eingestiegen.

Zeugen informierten die Bundespolizei, weil ihnen die Situation auffällig erschien. Am Hauptbahnhof angekommen, behauptete der Deutsche gegenüber der Bundespolizei, er habe die Räder in Sennestadt gefunden und wolle sie nun beim Fundbüro abgeben. Eine wenig glaubhafte Behauptung, hatte sich doch bereits in Sennestadt ein weiterer Zeuge beim Zugpersonal gemeldet und berichtet, dass der Mann in der Radbox Fahrräder aufgebrochen habe. Durch die Rahmennummern wurden die Eigentümer ausfindig gemacht. Beide bestätigten, dass sie ihre Räder in der Fahrradbox abgestellt hatten und nahmen ihr Eigentum noch am gleichen Tag wieder in Empfang. Gegen den 35-jährigen Bielefelder wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Der Gesamtwert der Elektroräder lag bei über 5.000 Euro.

