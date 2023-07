POL-MA: Eppelheim: Einfamilienhaus in Brand - Einsatzkräfte vor Ort, PM Nr. 2

Eppelheim (ots) - In der Seestraße geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Einfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Es befinden sich mehrere Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Aktuell kommt es in dem Bereich der Seestraße zu Straßensperrungen. Ob bei dem Brand Personen verletzt wurden, ist bislang noch nicht ...

mehr