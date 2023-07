Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Quad-Fahrer übersieht Baustelle und verursacht alleinbeteiligt Unfall

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr kollidierte ein 25-jähriger Quad-Fahrer mit zwei Verkehrsschildern einer Baustelle und stürzte in dessen Folge von seinem Fahrzeug. Der 35-Jährige befuhr die linke Fahrspur der Talhausstraße von Hockenheim kommend in Richtung Ketsch. Auf Höhe der Gleisstraße erkannte der Fahrer die Fahrbahnsperrung der linken Spur zu spät und prallte gegen die beiden Verkehrsschilder. Der 35-Jährige wurde hierbei verletzte. Über das Ausmaß der Verletzungen sowie das Schadensbild kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der 35-Jährige wurde durch deinen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Unfallermittlungen dauern noch an.

