POL-GF: Ermittlungen nach Überholmanöver

Didderse (ots)

Am Mittwochnachmittag der vergangenen Woche erstattete eine 46-Jährige Anzeige bei der Polizei. Sie ging an diesem 10.05.2023, gegen 13:00 Uhr mit ihrem Pferd auf der Fahrbahn des "Roter-Morgen-Weg" in Didderse. Von hinten näherte sich ihr ein roter BMW älteren Baujahrs. Der Fahrer ließ erst den Motor aufheulen und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit und nah an der Frau und dem Pferd vorbei. Einen Zusammenstoß habe die Frau nur durch ein Zurückweichen verhindern können. Der BMW entfernte sich weiter in Richtung Süden, der Fahrer wurde von der Frau als 60-70 Jahre alt beschrieben.

Die Polizei Meine hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Sachverhalts. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 05304 9123-0.

