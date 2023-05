Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Schüler nach Unfall verletzt

Gifhorn (ots)

Auf dem Parkplatz am Kaninchengarten in Gifhorn ereignete sich am vergangenen Freitagmittag ein Unfall, bei dem zwei Schüler leicht verletzt wurden. Die beiden Jungen waren mit ihrer Schulklasse auf dem Rückweg von einem Ausflug und gingen in losen Grüppchen auf dem Fußweg entlang des Parkplatzes. Gegen 12:00 Uhr fuhr ein blauer Golf in eine der Parkbuchten, dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Jungen und dem Auto. Die Kinder gaben den beiden Insassinnen noch Handzeichen, auf die nicht reagiert wurde. Auch stiegen die Frauen, laut Schätzung der Kinder etwa 30 und 60 Jahre alt, nicht aus dem Auto aus. Durch den Unfall erlitten beide Kinder Schmerzen an den Unterschenkeln, dies teilten sie der Lehrkraft einige hundert Meter später mit.

Die Polizei Gifhorn hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht die beiden Insassinnen des Golfs und Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell