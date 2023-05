Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Ausbüttel (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Ausbüttel zu einem Verkehrsunfall. Zwei Beamte der Polizei Meine bemerkten gegen 03:50 Uhr am heutigen Montagmorgen, im Rahmen einer Streifenfahrt, den stark beschädigten Zaun eines Privatgrundstücks. Dieses grenzt mit der Rückseite an die Landesstraße 320 und liegt im Einmündungsbereich der Bundesstraße 4.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin auf der Fahrt auf der L 320, von Ribbesbüttel nach Ausbüttel fahrend, kurz vor Erreichen der B 4 nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug in den Grundstückszaun. Statt den Unfall anzuzeigen, wendete der Fahrer bzw. die Fahrerin und verließ das Grundstück wieder. Dabei wurden Bäume und eine Hecke beschädigt. Den vorgefundenen Spuren nach könnte es sich bei dem flüchtigen Auto um einen Nissan Pathfinder in dunkler Lackierung handeln. Dieses dürfte durch den Unfall nicht unerheblich beschädigt sein.

Die Polizei Meine hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05304 9123-0 entgegengenommen.

