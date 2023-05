Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei unerlaubte Fahrten

Gifhorn (ots)

Strafanzeigen gegen drei Männer wurden am gestrigen Mittwochabend nach zwei unerlaubten Autofahrten eingeleitet. Gegen 17:00 Uhr meldete ein Autofahrer über den Notruf, dass ein Skoda vor ihm starke Schlangenlinien fahren würde, auch gegen den Bordstein sei das Auto bereits mehrfach geraten. Beamte der Polizei Gifhorn konnten das Fahrzeug in einer Zufahrt zum Schlosssee an der Konrad-Adenauer-Straße antreffen und den Fahrer kontrollieren. In dessen Atemluft war deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen. Der 37-Jährige war jedoch nicht in der Lage einen Atemalkoholtest zu absolvieren, ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, der Fahrzeugschlüssel ebenso. Bereits während diesen polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 37-Jährige den Beamten gegenüber verbal aggressiv. Etwa drei Stunden später erschien er in der Wache der Polizei Gifhorn und forderte die Herausgabe seines Führerscheins und des Autoschlüssels. Als ihm dies verwehrt wurde, erhob der Mann die Fäuste und forderte die Beamten zum Zweikampf heraus, er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 4 bei Gifhorn wurden andere Beamte gegen 19:00 Uhr auf einen Mercedes-Benz Citan aufmerksam. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Urinschnelltest erhärtete den Verdacht schließlich. Dem 34-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, diese war ihm bereits in der Vergangenheit entzogen worden. Somit wurde auch gegen den Halter des Autos ein Strafverfahren eingeleitet, da er die unerlaubte Fahrt hatte stattfinden lassen.

