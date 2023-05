Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schuss auf einen Kater

Wittingen/ Glüsingen (ots)

Eine 40-Jährige Katzenbesitzerin erstattete am heutigen Donnerstagmorgen Strafanzeige bei der Polizei Wittingen. Ihr ca. 13 Jahre alter Kater, ein Freigänger, kam am Dienstag dieser Woche auf das Grundstück der Frau in Glüsingen zurück, dabei hatte das Tier auffälligen Speichelfluss und nahm in der Folge kein Futter mehr auf. Am Mittwoch wurde die Frau bei einem Tierarzt vorstellig, der beim Röntgen mehrere Schrotkugeln im Kater feststellte. Das Tier musste daraufhin eingeschläfert werden.

Nach derzeitigen Ermittlungen kam es am späten Dienstagnachmittag, etwa gegen 17:30 Uhr im Bereich von Glüsingen der Schussabgabe auf das Tier. Die Polizei Wittingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, Hinweise werden unter der Telefonnummer 05831 252880 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell