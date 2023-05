Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tatverdächtiger zu einer Brandserie ermittelt - Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Gifhorn (ots)

Einen Ermittlungserfolg in einer Serie von mehreren Autobränden können nach enger Zusammenarbeit der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn und die Staatsanwaltschaft Hildesheim verkünden. Die Serie begann Mitte Oktober 2022, als in der Gutsstraße in Isenbüttel ein geparktes Auto in Brand gesetzt wurde. Die letzte Tat dieser Serie von einem halben Dutzend Bränden ereignete sich am 07.03.2023 in der Wilhelmstraße in Gifhorn.

In den Fokus der Brandermittler kam nach umfangreichen Ermittlungen ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn. Der Verdacht gegen den Mann erhärtete sich durch die kriminalistische Arbeit, sodass die Staatsanwaltschaft Hildesheim beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss beantragte, der in der vorletzten Woche in der Wohnung des Tatverdächtigen vollstreckt wurde. In Vernehmungen hat der Mann die erste und die letzte der vorgeworfenen Taten eingeräumt. Aus ermittlungstaktischen Gründen und mit Blick auf das zu den anderen Taten fortgeführte Strafverfahren können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu den Ermittlungsverfahren veröffentlicht werden. Da keine Haftgründe bestanden, wurde der 25-Jährige nach den jeweiligen Vernehmungen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Ermittlungsverfahren wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim fortgeführt. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

