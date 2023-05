Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrt trotz Führerscheinentzug

Isenbüttel (ots)

In der Nacht auf den heutigen Freitag wurden zwei Beamte der Polizei Meine in Isenbüttel auf einen schwarzen BMW aufmerksam. Das Auto fuhr von der Hauptstraße in einen Kreisel und verließ diesen auch wieder auf der Hauptstraße. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, sein Portemonnaie nicht dabei zu haben, daher könne er seinen Führerschein nicht vorzeigen. Die Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Sein Führerschein war im Rahmen einer erst vor wenigen Tagen erfolgten Verkehrskontrolle bereits sichergestellt worden.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein erneutes Strafverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet, da er sich uneinsichtig zeigte, wurden die Autoschlüssel zur Verhinderung der Fortsetzung der Fahrt sichergestellt.

