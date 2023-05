POL-GF: Der Kontrolle entzogen - Zeugen gesucht

Hankensbüttel (ots) - Bereits am Dienstag der vergangenen Woche, dem 25.04.2023, kam es in Hankensbüttel zu einem Unfall auf einem Parkplatz. Eine 18-Jährige stellte ihren schwarzen Volkswagen Polo gegen 08:00 Uhr auf einem Parkplatz des Gymnasium Hankensbüttel an der Straße Hagengarten ab. Als sie gegen 13:30 Uhr wieder vom Parkplatz fahren wollte, musste sie Schäden eines Unfalls an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Im vorderen Kotflügel und dem Stoßfänger ...

mehr