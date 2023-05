Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrolle deckt Verstöße auf

Groß Oesingen (ots)

In Groß Oesingen fand am vergangenen Wochenende eine Verkehrskontrolle statt, an der sich mehrere Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn beteiligten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwischen 20:00 Uhr und 02:00 Uhr am nördlichen Ortseingang insgesamt 95 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer angehalten und kontrolliert. Der Fokus der Kontrolle lag auf der Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer.

Bei zwei Männern, 36 und 37 Jahre alt, ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei einem der beiden sogar durch verschiedene Substanzen. Ein 58-Jähriger führte sein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,34 Promille. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass ein 32-Jähriger ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Für alle vier Männer war die jeweilige Fahrt somit beendet.

Der Kontrolle versuchte sich ein Autofahrer zu entziehen, indem er das Fahrzeug wendete und seine Fahrtrichtung änderte. Das Auto konnte durch nacheilende Beamte schnell eingeholt und gestoppt werden. Auch bei dem 28-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, eine Fahrerlaubnis hat der Mann nicht. Die Beamten wurden jedoch auch bei dem 22-jährigen Beifahrer fündig, er führte Betäubungsmittel und ein verbotenes, sog. Butterflymesser mit sich.

Im Rahmen der sechsstündigen Kontrolle wurden so mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell