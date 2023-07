Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Entwendetes E-Bike in Käfertal sichergestellt

Mannheim (ots)

Aufgrund eines Bürgerhinweises überprüfte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käferteil am Montagnachmittag ein E-Bike, welches in der Wachenheimer Straße stand. Bei einem Abgleich der Rahmennummer zeigte sich, dass das hochwertige Trekkingrad nur wenige Tage zuvor in der Wallstadt entwendet worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und auf Spuren untersucht.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Täters bzw. der Täterin dauern an.

