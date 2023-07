Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unter Einfluss von Medikamenten und Alkohol mehrere Unfälle verursacht

Heidelberg (ots)

Verwundert nahmen Zeugen am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zur Kenntnis, dass eine 62-jährige Dame, trotz Sperrung, mit ihrem PKW die, durch eine Baustelle bedingte, Engstelle in der Maaßstraße befuhr, hierbei mehrere Hauswände sowie dortige Blumenkübel touchierte und beschädigte. Die Fahrt endete schließlich am Stützpfeiler eines Baustellenfahrzeugs. Nach ihrem Unfall hielt die Dame an und sammelte ihre Fahrzeugteile ein, welche durch die diversen Kollisionen abgefallen/ weggerissen/ abgerissen waren.

Zeugen sprachen die Dame an, nahmen ihre Fahrzeugschlüssel an sich und kontaktierten die Polizei, um eine Weiterfahrt sowie weitere Unfälle zu verhindern.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort konnte nach erfolgtem Atemalkoholtest eine Promillezahl von 0,7 festgestellt werden. Hinzu kamen Hinweise auf die Beeinflussung durch Medikamente. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen.

Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Es wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Dame ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell