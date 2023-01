Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Terrassentür aufgehebelt - Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, An der Meine

18.01.2023, 09.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Meine in Vorsfelde ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Der Mieter einer Erdgeschoßwohnung fuhr am Mittwochvormittag zur Arbeit. Bei seiner Rückkehr am frühen Abend stellte er fest, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war und die Einbrecher offensichtlich die Wohnung durchsucht hatten. Im Anschluss konnten die Täter mit dem erlangten Diebesgut unerkannt entkommen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell