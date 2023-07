Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer greift Fahrradfahrer an - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Radfahrer auf der Montpellierbrücke in Richtung Heidelberg. Da er an der Kreuzung in die Lessingstraße Richtung Hauptbahnhof abbiegen wollte, musste er aufgrund der roten Lichtzeichenanlage an der Kreuzung anhalten. Ein bislang unbekannter Autofahrer hinter ihm begann zu hupen, stieg aus, beleidigte den 27-Jährigen und schubste ihn zweimal. Ein LKW-Fahrer, der über die Kreuzung in Richtung Ringstraße weiterfahren wollte, wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und sprach den Autofahrer auf sein Verhalten an, weshalb sich dieser wieder zurück in sein Auto begab. Es soll sich dabei um einen weißen Kleinbus gehandelt haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221-1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell