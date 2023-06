Polizei Aachen

POL-AC: Geldautomatensprengung in Richterich - Täter flüchtig

Aachen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (21.06.2023) gegen 03:45 Uhr ist es zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale am Rathausplatz in Richterich gekommen.

Nach ersten Informationen meldeten Anwohner einen lauten Knall am Tatort. Mehrere Personen flüchteten anschließend in einem dunklen Auto in Richtung Horbach.

Ob Beute gemacht wurde oder Gebäudeschaden entstanden ist, ist bisher unklar. Mehrere Anwohner mussten das Gebäude vorsichtshalber verlassen, verletzt wurde nach derzeitigen Informationen niemand. Die Tatortaufnahme läuft aktuell noch, die Roermonder Straße ist zwischen der Schloss-Schönau-Straße und der Berensberger Straße momentan nach wie vor gesperrt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell