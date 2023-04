Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Maritime Safety Days - Kontrollwochen im wasserschutzpolizeilichen Nordverbund

Bild-Infos

Download

Waldeck, (ots)

Neben den regelmäßigen Kontrollen sind im Jahr 2023 erstmals mehrere länderübergreifende Themenkontrollwochen innerhalb des Nordverbundes geplant. Die Wasserschutzpolizeien der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starten morgen, am 18.April, pünktlich zum maritimen Saisonauftakt, in die ersten gemeinsamen Kontrollwochen in diesem Jahr. Die "Maritime Safety Days" stehen für verstärkte präventive Kontrollen aller Verkehrsteilnehmer auf dem Wasser. Das Ziel dabei ist die Verhütung von Beeinträchtigungen und Schädigungen im Schiffs- und Sportbootverkehr. Die jeweiligen Wasserschutzpolizeien werden eigenständig fortlaufend berichten.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell