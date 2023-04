Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Losgebundene Segelyacht

Waldeck (ots)

In den Nachtstunden vom 09.04.2023 zum 10.04.2023, 07:20 Uhr, lösten unbekannte Täter die Festmacherleinen einer 14m Segelyacht im Hafen Ueckermünde. Die Segelyacht vertrieb führerlos quer vor die Klappbrücke der Uecker und lag in dieser Position fest. Im Zusammenwirken der eingesetzten Beamten der WSPI Wolgast mit der Besatzung des Seenotrettungsbootes "Gerhard ten Doornkaat" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) konnte die Segelyacht an einen Liegeplatz gezogen und fest vertäut werden. Personen kamen nicht zu Schaden, augenscheinlich wurde die Klappbrücke ebenfalls nicht beschädigt. An der Segelyacht entstand ein Sachschaden von etwa 500 EURO. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Schiffverkehr wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell