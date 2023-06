Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall - Kradfahrer schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Schwartzstraße in Oberhausen. Gegen 16.35 Uhr befuhr der 46-jährige mit seiner Harley Davidson die Schwartzstraße in Richtung Mülheimer Straße. Ein entgegen kommender 87-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte nach links in die Düppelstraße abzubiegen und übersah dabei das Krad. Der Kradfahrer konnte zwar noch einen Zusammenstoß vermeiden, kam aber bei dem Ausweichmanöver zu Fall. Schwer- aber nicht lebensgefährlich- verletzt wurde er durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Die Maßnahmen der polizeilichen Unfallaufnahme erforderten eine ca. 30-minütige Sperrung der Schwartzstraße im Bereich des Rathauses. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es dadurch nicht. (Ste.)

