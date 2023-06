Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar - Polizeiexperten beraten kostenlos

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche wurden in Oberhausen sechs Wohnungseinbrüche angezeigt. Zwei dieser Taten scheiterten an wachsamen Nachbarn oder gut gesicherten Türen und Fenstern.

Die Wohnungseinbrecher suchen sich immer wieder auch ungewöhnliche Wege in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Dabei sind auch schlecht gesicherte Fenster und Balkontüren in der ersten Etage keine große Herausforderung für die Kriminellen.

Auf der Hellstraße und Musfeldstraße scheiterten die Einbrecher, weil die cleveren Bewohner Fenster und Türen zusätzlich gesichert hatten.

Auf der Buschhausener Straße hatten die Kriminellen dafür ein leichtes Spiel. Ein Fenster einer Hochparterre-Wohnung stand "auf Kipp". Für die "gut geschulten" Einbrecher ist das eine Einladung und genau so, wie ein offenstehendes Fester. Sie drangen problemlos in die Wohnung ein und entkamen mit der gestohlenen Beute unerkannt.

Unsere Polizeiexperten beraten Sie, gerne auch bei Ihnen zuhause, über wirksame Sicherungsmaßnahmen gegen Wohnungseinbrecher. Die Beratung ist selbstverständlich kostenlos!

Termine unter 0208 826 3511

