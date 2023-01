Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Borgholzhausen: Schwerer Verkehrsunfall auf der A33 - Vier schwer Verletzte

Borgholzhausen (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit einem Sattelzug den Hauptfahrstreifen der A33 in Richtung Diepholz. Den Überholfahrstreifen befuhr ein 25-Jähriger mit einer 23-Jährigen, einem 26-Jährigem und einer 24-Jährigen mit einem BMW. Der Lkw-Fahrer aus Bulgarien beabsichtigte einen Lkw vor sich zu überholen und wechselte auf den Überholfahrstreifen. Hierbei schätzte er die Geschwindigkeit des 25-Jährigen aus den Niederlanden zunächst falsch ein. Als er dies erkannte, versuchte er wieder auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln. Der 25-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-Jährige aus den Niederlanden zunächst lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Lebensgefahr besteht nicht mehr. Die weiteren drei Insassen aus dem BMW, welche alle aus den Niederlanden kommen, wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme war die A33 zwischen der Anschlussstelle Borgholzhausen und Dissen-Süd für circa vier Stunden gesperrt.

