Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach einer Beschädigung am Zigarettenautomat

Osnabrück (ots)

Mittwochnacht um 01:33 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall im Bereich der "Meller Straße". Die Beamten begaben sich in die Fahndung und stellten einen beschädigten Zigarettenautomaten an der "Wörthstraße" fest. Die Täter versuchten an den Inhalt des Automaten zu kommen, aber ohne Erfolg. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Im Nahbereich konnten keine Personen oder Fahrzeuge festgestellt werden.

Bürger, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327 -3203 oder -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell