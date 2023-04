POL-BOR: Gronau - Parkplatzrempler auf Berliner Platz

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Schonenberg; Tatzeit: zwischen 02.04.2023, 20.00 Uhr, und 03.04.2023, 17.00 Uhr; Mutwillig haben Unbekannte in Bocholt ein geparktes Auto beschädigt. Der oder die Täter schlugen an dem schwarzen VW Golf eine Scheibe ein. Dazu kam es zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag auf einem Parkplatz an der Straße Schonenberg. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

mehr