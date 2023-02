POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Darmstadt gesucht

Gernsheim (ots) - Zwischen 14.45 Uhr und 20.15 Uhr am Dienstag (14.02.) gelangten Einbrecher durch das Wohnzimmerfenster in ein Einfamilienhaus im Amselweg und erbeuteten Schmuck. Das Schlafzimmer wurde durchsucht und die Täter konnten unerkannt durch das Fenster fliehen. Verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter 06142 696-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

