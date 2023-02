Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Thementour für Senioren mit dem Fahrrad im Stadtgebiet Lingen

Jeder fünfte Bundesbürger ist über 65 Jahre alt. Doch heutzutage gehört man in diesem Alter noch lange nicht "zum alten Eisen". Das spiegelt sich auch deutlich in dem Mobilitäts- und Freizeitverhalten der Bürgerinnen und Bürger wider. Der Trend zur Nutzung von Pedelecs führt jedoch auch dazu, dass immer mehr Seniorinnen und Senioren in schwere Verkehrsunfälle verwickelt sind. Auch im Bereich der Betrugsstraftaten und der Trickdiebstähle bilden Ältere eine der größten Opfergruppen. Zudem lassen stetig neue Verkehrsregeln und die Neustrukturierung des Verkehrsraumes vielerorts Unsicherheiten aufkommen. "Egal, ob im Straßenverkehr oder als Opfer von Straftaten - wir haben uns zum Ziel gesetzt, verstärkt Präventionsarbeit für die ältere Generation zu leisten", erklären die Beamtinnen und Beamten des Präventionsteams Lingen. Daher bietet das Präventionsteam der Polizei Lingen für Seniorinnen und Senioren ab diesem Jahr das Projekt "Sicherheit erfahren" an. Dabei werden beide Präventionsbereiche im Rahmen einer Fahrradtour durch den Wohnort vereint. Auf der etwa zehn Kilometer langen Fahrradtour werden den Teilnehmenden an ausgewählten Orten die unterschiedlichen Verkehrssituationen erklärt sowie auf aktuelle Verkehrsregeln und Neuerungen hingewiesen und die richtigen Verhaltensweisen vorgestellt. An praktischen Beispielen wird erläutert, wie man sich im Lingener Straßenverkehr zu verhalten hat. Darüber hinaus geben die Beamtinnen und Beamten den Teilnehmenden während der Tour wertvolle Tipps, wie man sich wirksam vor Straftaten wie z.B. Betrug, Trickdiebstählen oder Haus - und Wohnungseinbrüchen schützen kann. "Wir möchten hilfreiche Anregungen und Verhaltensanleitungen geben, verbunden mit praktischer Unterstützungshilfe. Ziel des Projektes ist es, das Sicherheitsgefühl dieser Altersgruppe deutlich zu stärken und sie für mögliche Gefahren zu sensibilisieren", heißt es vom Präventionsteam. Die Fahrradtouren dauern etwa drei Stunden. Anmeldungen für die kostenlosen 'Sicherheit erfahren - Touren' sind ab sofort unter der E-Mailadresse des Polizeipräventionsteams Lingen (praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de) möglich. Voraussetzung ist das Mitführen eines verkehrssicheren Fahrrades und das Tragen eines Fahrradhelmes. Die Höchstteilnehmerzahl pro Tour beträgt 12 Personen. Damit die Teilnehmer gut zu sehen sind während der Tour, unterstützt die AOK das Projekt mit gelben Warnwesten und die Stadt Lingen mit Sattelüberzügen. Folgende Termine stehen zur Auswahl - 08.05.23, 09.00 Uhr - 05.06.23, 14.00 Uhr - 03.07.23, 09.00 Uhr - 21.08.23, 09.00 Uhr - 12.09.23, 14.00 Uhr

