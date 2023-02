POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr versucht, in einen Markt am Bolwinsweg in Papenburg einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter eine Tür sowie einen Sensor. In das Gebäude gelangten sie nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg ...

mehr