Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht zwischen einem schwarzen Opel Insignia und einer 14-jährigen Radfahrerin gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 15.50 Uhr fuhr die 14-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Denekamper Straße in Richtung stadteinwärts. Dabei kreuzte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vom Richterskamp kommend in Richtung Innenstadt den Weg. In Höhe der Ampelkreuzung touchierte dieser mit seinem PKW die Radfahrerin. Die 14-Jährige konnte sich noch abfangen und einen Sturz verhindern, jedoch wurde ihr Fahrrad beim Zusammenstoß mit dem vermutlich schwarzen Opel Insignia beschädigt. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

