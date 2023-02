Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Gestern gegen 12.05 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Deverweg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter Opel Meriva durch das Öffnen einer Fahrertür eines Nissan Quashqai, welcher neben dem Opel parkte, beschädigt. Da der Opel Fahrer im Fahrzeug saß, sprach er den Verursacher darauf an, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden kam. Der 70-jährige Verursacher entfernte sich anschließend fußläufig vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte mit der Polizei Papenburg unter Tel. 04961-9260 in Verbindung setzen.

