Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am 25. Februar kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der "Graf-Egbert-Straße" geparkten grauen Audi A6 Avant im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell