Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei mit richtigem Riecher - Mann mit über ein Promille am Steuer unterwegs

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23.00 Uhr wurde in der Uferstraße der 53-jährige Fahrer eines Fords durch Polizeibeamte des Polizeireviers Eberbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel unmittelbar zu Beginn der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 53-Jährigen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Sein Auto musste der Fahrer stehen lassen und seine Fahrzeugschlüssel Polizei abgeben. Im Anschluss begleitete er die Polizeibeamten auf das Polizeirevier Eberbach und musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Weiterhin erwarten ihn führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell