Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Mackenstein: Lkw-Fahrer flieht vor Kontrolle - tonnenweise Kupferkabel geladen

Viersen-Mackenstein (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag war ein Lkw mit französischem Kennzeichen ins Visier von Beamten der Autobahnpolizei geraten. Bei der Kontrolle flüchtete der Fahrer zu Fuß. Gegen 4 Uhr war der Lkw zunächst auf der A52 aufgefallen, weil er mit nur 70 km/h fuhr und den Eindruck machte, in einem sehr schlechten Zustand zu sein. Auf der A61 in Höhe der Ausfahrt Mackenstein hielten die Einsatzkräfte den Lkw an. Abei flüchtete der Fahrer über die Autobahn. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber unterstützte, verlief ergebnislos. Bei näherer Inaugenscheinnahme stellte sich auch heraus, warum der Mann kein Interesse hatte, mit der Polizei in Kontakt zu kommen. Der Wagen war bis unter das Dach mit großen Mengen an frisch abgetrennten Kupferkabeln gefüllt und hoffnungslos überladen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (720)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell