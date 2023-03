Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Seestraße, in Höhe der Einmündung Sigambrerweg. Ein 27-jähriger Mann aus Hamm fuhr mit seinem BMW in Richtung Körbecke. Er setzte den Blinker und fuhr zunächst in den Sigambrerweg. Dort wendete er seinen Pkw und befuhr erneut die Seestraße, allerdings in Richtung Stockum. Beim Wenden übersah er den Dacia einer 51-jährigen Frau aus Ense, die zeitgleich die Seestraße querte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei der der Dacia derart ins Schleudern geriet, so dass er gegen einen Leitpfosten und einen Baum prallte. Die 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Seestraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Durch die Feuerwehr Möhnesee wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut.(dk)

