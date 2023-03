Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand

Warstein (ots)

Am Freitagmittag, um 12:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Straße Howake gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine im Bereich des Kellers befindliche Batterie in Brand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Inneren des Hauses. Die beiden Bewohner des Hauses wurden durch die Rauchgase leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(dk)

