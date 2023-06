Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 23.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Zeugenaufruf nach Körperverletzung ++

Achim. Bereits am 08.06.2023 kam es gegen 21:45 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich im Eingangsbereich der Marktpassage in der Obernstraße.

Ermittlungen haben inzwischen ergeben, dass mehrere Menschen den Vorfall beobachtet haben dürften.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden. Sollten weitere Zeugen Hinweise zu der Körperverletzung geben können, werden diese ebenfalls gebeten Kontakt mit der Polizei Achim aufzunehmen.

++ E-Scooter gestohlen ++

Oyten. Am Donnerstag kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters am Busbahnhof in Oyten.

Bislang unbekannte Täter durchtrennten zwischen 07:15 Uhr und 14:15 Uhr ein Kabelschloss eines am Busbahnhof abgestellten E-Scooters. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Oyten bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 04207/911060.

++ Verkehrsunfall mit drei Pkw ++

Langwedel. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Pkw in der Bremer Straße.

Gegen 15:14 Uhr befuhren eine 79-jährige Fahrerin eines Audi sowie ein 85-jähriger Fahrer eines Audi in genannter Reihenfolge die Bremer Straße in Fahrtrichtung Achim-Baden aus Richtung Etelsen kommend. Ein davor fahrender Transporter musste nach ersten Erkenntnissen aufgrund einer querenden Katze bremsen. Ein 22-jähriger Fahrer eines Seat bemerkte die bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr dem 85-Jährigen auf. Dieser wurde in der Folge auf den Audi der 79-jährigen geschoben. Eine Kollision mit dem Transporter fand nicht statt.

Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 9.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Traktor in Brand ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag geriet ein Traktor auf einem Feld bei der Bremerhavener Heerstraß ein Vollbrand.

Gegen 14:40 Uhr geriet ein Traktor auf einem Feld aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Feuerwehren Garlstedt, Hoope und Lehnstedt löschten das in Vollbrand geratene Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzten sich keine Personen bei dem Brand. Erste Ermittlungsansätze lassen auf einen möglichen technischen Defekt schließen. Die genaue Brandursache ist jedoch noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz geführt werden.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

