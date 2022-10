POL-OS: Georgsmarienhütte: Ein Schwerverletzter nach Vorfahrtsverstoß

Bad Rothenfelde (ots) - Bad Rothenfelde: Betrügerische Scherenschleifer im Südkreis unterwegs Um 10 Uhr klingelte es am Donnerstag an der Haustür eines Ehepaars in Bad Rothenfelde. Vor der Tür stand ein Mann und bot seine Dienste als sog. Scherenschleifer an. Dem Dienstleister wurden 24 Messer zum Nachschärfen übergeben, dafür verlangte er in Summe 300 Euro. Den ...

mehr