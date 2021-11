Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Junger Radfahrer bei Unfall verletzt- Zusammenstoß mit PKW

Bünde (ots)

(sls) Am frühen Mittwochmorgen (24.11.) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Levisionstraße / Borriestraße bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Gegen 07.43 Uhr befuhr eine VW T-Roc Fahrerin aus Preußisch Oldendorf die Holzhauser Straße in Richtung Ennigloh und beabsichtige auf der Levisonstraße nach der Kreuzung Borriestraße weiterzufahren. Die für die 40-Jährige vorgesehene Ampelanlage zeigte nach bisherigen Ermittlungen Grünlicht. Plötzlich versuchte der 13-Jährige, trotz Rotlicht zeigende Fußgängerampel, mit seinem Fahrrad die Levisonstraße aus Richtung Borriestraße in Richtung Holser Straße zu überqueren. Trotz niedriger Geschwindigkeit konnte die T-Roc Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem jungen Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige schleuderte über die Motorhaube gegen den Windschutzscheibe und prallte anschließend auf den Boden. Er wurden mit Verletzungen im Kopf (trug keinen Helm) und Beinbereich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigen wurden direkt über den Unfall des Kindes und dem Verbleib im Krankenhaus informiert. Beide leicht beschädigten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt und sichergestellt. Die weitere Bearbeitung hat das Verkehrskommissariat übernommen.

