POL-PPWP: Pärchen-Abend endet mit Schlägerei - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Erwachsener wurde am Sonntagabend in der Logenstraße Opfer eines tätlichen Angriffs. Der 18-Jährige war mit seiner Freundin unterwegs, als sie zwei Männern begegneten. Einen der beiden kannte das Opfer flüchtig. Sie hatten in der Vergangenheit bereits Streit. Aufgrund dessen kam es an diesem Abend zwischen den beiden erneut zu einer Auseinandersetzung. Die Schreierei wurde schnell handgreiflich. Der noch unbekannte Begleiter des Täters schubste den 18-Jährigen und schlug ihm mit der Faust auf die Nase. Der Attackierte wehrte sich und schubste seinen Angreifer von sich weg. Daraufhin schlug ihm sein Bekannter mit einem Gegenstand ins Gesicht und auf seine Arme. Anschließend flohen beide Täter in eine unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben. - circa 1,75-1,80 Meter groß - trug ein rotes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose - Gesicht war mit einem Schal bedeckt

Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten haben, können sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung setzen. |ksr

