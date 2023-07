Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Microcar - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Lauterbach (Hessen) (ots)

Am Mittwoch (26.07.2023) befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus Lauterbach (Hessen) mit seinem Fahrzeug der Marke Microcar gegen 00.10 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Fuldaer Straße. In Höhe der Hausnummer 60 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Tiguan. Durch die Wucht des Anpralls kippte das Fahrzeug der Marke Microcar (Leichtfahrzeug, 45 km/h) auf die Seite und kam so zum Stillstand. Der Unfallverursacher konnte, offenbar mit Hilfe einer anderen Person, das Fahrzeug verlassen und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Er konnte jedoch unmittelbar danach ermittelt werden. Da bei dem 17-jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell