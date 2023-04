Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Versicherung unterwegs

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Samstag, den 22.04.2023, gegen 10:45 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife in der Bgm.-Grünzweig-Straße in Ludwigshafen eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen kontrolliert. Diese war auf einem Elektrotretroller unterwegs. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Roller nicht versichert war. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell